Viis varjatud suhkruid sisaldavat toitu, millest tasub eemale hoida

Palju lisatud suhkruid sisaldavad toidud soodustavad kaalutõusu ja panevad tervise riski alla. Mitmete toitude puhul me ei pruugi isegi teada, kui palju suhkrut need sisaldavad, sest magusaine on teiste koostisosade vahele ära peidetud. Michele Promaulayko uuris suhkru rolli toitumises ning tõi portaalis Yahoo lifestyle välja viis üllatavat lisatud suhkrute allikat, mida tasub saledama ja tervema uue aasta nimel toidus vältida.

Pastakaste

Need maitsevad soolaselt, kuid pooles tassitäies ehk umbes 100 grammis võib sisalduda sama palju suhkrut kui šokolaadiküpsises (10 grammi või rohkem).

Salatikastmed

Vaid mõne supilusikatäie salatikastmega võid sisse süüa rohkem kui viis grammi suhkrut. Seda enam, kui kallad kastet salatile vaba käega.

Jogurt

Naturaalne jogurt sisaldab kaltsiumit, valku ja loomulikult esinevaid suhkruid. Puuvilja- või muu maitselisandiga variandid peidavad endas aga ootamatult palju lisatud suhkruid.

Müslibatoon

Kuigi müslibatoonidel on tervislik kuvand, siis on neile enamasti lisatud kõrge fruktoosisisaldusega maisisiirupit, mis on isegi ebatervislikum kui tavaline lauasuhkur.

Karastusjoogid

Teed, energiajoogid ja toonikud võivad suhkrust ja kunstlikest magusainetest pungil olla. Vedelal kujul on neid lihtne suures koguses tarbida.

Sõltuvusttekitavalt magus

Toiduteadlased loovad tooteid, mis on täpselt piisavalt magusad, et paneksid sind neid veel ja veel tahtma. Suhkur loob suus meeldiva tunde, mis on koos teiste koostisosadega vastupandamatult maitsev.