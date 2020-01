Kuidas vähendada väikelastel süstide ja vererpoovide hirmu?

Vereproovid ja süstid käivad kiiresti ning lapsevanem saab palju teha, et lapse tähelepanu mujale juhtida või tema hirmu leevendada. Selleks võiks laps olla vanema süles nii, et laps on vanema nahaga kontaktis. See rahustab last ning võimendab turvatunnet, sest füüsilise kontakti toimel vabaneb organismis serotoniini ja oksütotsiini, mis aitavad lapsel end hästi tunda. Teine variant on anda lapsele protseduuri ajaks lutipudel, sest imemisel on samuti rahustav toime.