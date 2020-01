Eluohtliku haiguse tõttu käed kaotanud naisele siirati doonori omad

Naine leiab, et lihtsad asjad nagu ühised ettevõtmised pojaga muudavad ta kõige õnnelikumaks. «Emotsionaalsest küljest, et saan tema heaks teha asju – pakkida lõunat, pesta või triikida pesu,» räägib naine. «Kuid lisaks sellele, et saan hoida ta kätt, kohendada juukseid – pisiasjad, mis ei pruugi talle eriti põnevad olla, aga minu jaoks on need väga olulised.»