Levinud põhjused, miks käed paiste lähevad

Kui paistetus esineb hommikul ärgates, on see tõenäoliselt pikalt liikumatus asendis olemise tagajärjel kudedesse kogunenud vedelik. Selle vastu aitab venitamine ja vereringet toetavate harjutuste tegemine. Hommikuse paistetuse ennetamiseks tuleks teha iga päev vähemalt 30 minutit trenni, et vereringe töötaks normaalselt ka magades. Kui paistetus tekib vahetult pärast treenimist tuleks jälgida, et organism saaks enne trenni ja treeningu vältel piisavalt vedelikku ega hakkaks seda kudedesse talletama.