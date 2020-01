«Mullinahaga» mees: mind koheldakse hullemini kui hulkuvat räpast looma

Bisoyet kutsutakse «mullinahaga» meheks. Tema nahale hakkasid mullikesi meenutavad kasvajad tekkima 15 aasta eest ja need vallutasid vaid mõne kuuga tema keha, vahendab Metro . Kasvajate tekke põhjus on geneetiline ja teadaolevalt on need healoomulised, ehkki neist mõne vähiks muutumine pole välistatud.

Plastika- ja rekonstrueeriva kirurgia professor Subramania Lyerkommenteerib, et tegu on neurofibromatoosi juhtumiga, mis tähendab, et kasvajad tekivad närvilõpmete ümber. «See on pärilik geneetiline haigus ja sellel pole praegu ravi. Ainus lahendus on kõige häirivamate kasvajate kirurgiline eemaldamine.»