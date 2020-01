Tervisehoroskoop 2020: perearst räägib, milliste ohtude eest end tänavu hoida

Minudoc.ee perearst Sergey Saadi annab Virtuaalkliiniku tervisehoroskoobis nõu, mida aasta jooksul enda ning lähedaste tervise juures jälgida tasuks.

Jaanuar

Gripi ja hingamisteede viiruste hooaeg on käes. Vältige rahvarohkeid kohti ning peske korralikult käsi. Libeduse tõttu on aktuaalsed komistamise ja kukkumisega seotud traumad – seega olge ettevaatlikud, kandke mugavaid jalatseid ja kasutage selleks ettenähtud abivahendeid.

Veebruar

Päevavalgust on väga vähe – võimalusel viibige rohkem õues, võib soetada päevavalguslambi, et päevavalguse puudumist kompenseerida ning sellest tulenevat ohtu meeleoluhäirete tekkimiseks vähendada. On õige aeg vaktsineerida end puukentsefaliidi vastu. Võimalik on ka krooniliste liigesehaiguste ägenemine.

Märts

Viirushaiguste hooaeg on lõpusirgel. Päevakorras on krooniliste seedekulglahaiguste ja meeleoluhäirete ägenemine. Paljude inimeste organism on talviste ilmadega, püsiva pimedusega ja väheliikuva eluviisiga ära kurnatud - regulaarne kehaline aktiivsus vähemalt 150 minutit nädalas annab jõudu ja parandab meeleolu. Ei ole veel hilja ennast puukentsefaliidi vastu vaktsineerida, kuna puugihooaeg alles algas.

Aprill

Endiselt tuleb tähelepanelik olla meeleoluhäirete, seedekulgla-, lihasluukonna- ja südame-veresoonkonnahaiguste ägenemise osas. Allergikud võiksid varuda allergiaravimeid, kuna käes on õitsemise aeg. Tuleks olla ettevaatlik puukidega. Paljud plaanivad puhkust suvekuudeks - kui plaanite sõita eksootilistesse piirkondadesse, oleks mõistlik üle vaadata vaktsineerimissoovitused ning vajadusel planeerida visiit reisinõustamise kabinetti.

Mai

Mai on endiselt puugi- ja aktiivse õitsemise hooaeg. Paljud kiirustavad solaariumisse, kuid arstid soovitavad sellest harjumusest loobuda - päikesekiirgus on tunnistatud 1. astme kantserogeeniks.

Juuni

Päevitamise, ujumise, aktiivse matkamise aeg – olge ettevaatlikud nii päevitamisel kui ka vees ja metsades, kus võivad oodata traumad, metsloomade, usside ja putukate hammustused ning nõelamised. Varuge allergiavastaseid ravimeid, esmaabivahendeid. Grillihooajal peavad kõhunäärme ja sapipõie probleemidega inimesed olema ettevaatlikud, vajadusel kasutada seedeensüüme ja toiduga mitte liialdada.

Juuli

Juuli on puugi-, allergia-, päevitamise ja ujumishooaeg –kõik sellega seotud ohud säilivad. Lisandub ülekuumenemise oht palavatel ilmadel, südame-veresoonkonna haiguste ägenemine. Jälgige, et vanematel ja vanavanematel oleksid vererõhurohud kaasas ja rõhk korras.

August

Suvine august on puhkamiseks ideaalne, aga kukkumised ja suvised traumad on seetõttu endiselt aktuaalsed. Toidumürgitused on samuti aktuaalsed. Võib hakata mõtlema gripivaktsiini tegemise peale.

September

Viirushaiguste hooaeg algab ja gripi vastu vaktsineerimine on õige mõte.

Võib esineda meeleoluhäireid, krooniliste haiguste ägenemist ning meeleolulangust. Regulaarne jõukohane kehaline aktiivsus ja piisav uni päästavad sügisesest väsimusest. Peale kaloririkast suve kokteilide ja grillimisega oleks mõistlik mõelda kaalulangetamisele, seda enam, et talvel tuleb kaalu tavaliselt veelgi juurde. Pärast lõbusat suve võiks end turvalisuse mõttes testida ka suguhaiguste osas.

Oktoober

Endiselt paras aeg gripi vastu vaktsineerimiseks. Neil, kes plaanivad puhkust välismaal, oleks mõistlik mõelda ööpäevastele ehk tsirkadiaanrütmidele ning varuda melatoniini tablette või spreid ja piisavalt puhata, samuti veenduda, et vajalikud vaktsineerimised on tehtud ja kaasas on kõik vajalikud ravimid. Rinnavähi vastu võitlemise ja teadlikkuse tõstmise kuu.

November

Endiselt hingamisteede viiruste hooaeg. Levinud on hooajaline depressioon ja väsimus. Selle vastu aitab jooga, tai-chi või muu treening, mis aitab sisemisi energiavarusid täita.

Detsember