Eestis ringleb kolm gripiviiruse tüüpi

Terviseamet vahendab, et A-gripiviiruse alatüübiga H3N2 seotud grippi haigestumisi loetakse raskemaks vanemaealistele viirusest tingitud kõrgenenud tüsistuste ning suremuse ohu tõttu, kuid A-gripiviiruse alatüübiga (H1N1)pdm09 ja B-gripiviirusega on täiendavalt ohustatud lapsed vanuses kuni viis aastat ja rasedad, sest neil on suurem raskekujuliste haigusvormide tekkimise oht.