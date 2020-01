2600 aastat vana aju: mida näitavad teadlastele peast ilma jäänud mehe säilmed?

Uuringut juhtinud dr Axel Petzold Queen Square'i neuroloogiainstituudist selgitab aga, et ajus on GFAP valgust koosnevad filamendid, mis säilitavad selle struktuuri ja hoiavad muidu sültjas organis kõike paigas. Valgud on stabiilsemad kui DNA. Kui valkudest koosnevad filamendid esinevad tavaliselt rohkem aju sisemistes struktuurides, siis rauaaja mehel olid need koondunud aju välimistesse osadesse. See tähendab teadlase sõnul, et valgud aitasid aju sisemust kaitsta ja hoida hävinemast suisa aastatuhandeid, ehkki kokku kuivanult. Teadlane arvavab, et mingit tüüpi happeline vedelik võis jõuda ajuni ja takistada valguliste filamentide hävinemisprotsessi. Selles võis rolli mängida rauaaja inimese omalaadne suremise või matmise viis.