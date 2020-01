Video ⟩ Downi sündroomi ilmnedes soovitasid arstid raseduse katkestada – nüüd vallutab beebi südameid

Arstid soovitasid raseduse katkestada, kui selgus, et Nicole Powell kannab Downi sündroomiga last. Vanemad soovisid aga beebi Tripp`i ja temast on saanud kõikide pereliikmete silmatera. Internetti laetud video, kus kuueaastane vend beebit süles hoides talle laulab, on võitnud vaatajate südamed.