Mida kujutab endast Hiinasse reisivaid turiste ohustav koroonaviirus?

Aasta algusest on Hiina keskosas asuvas Wuhani linnas registreeritud 59 pneumoonia ehk kopsupõletiku haigusjuhtu, seni on surnud üks raskete kaasnevate haigustega inimene.

Terviseameti nakkushaiguste seire ja epideemiatõrje osakonna nõuniku Irina Dontšenko sõnul ei ole Eestis praegu muretsemiseks põhjust. «Ettevaatlikud peavad olema inimesed, kel on lähiajal plaanis külastada Hiinat ja eriti just Wuhani linna,» ütles Dontšenko. Tema sõnul on laboratoorsete uuringute tulemuste põhjal Wuhanis 41 juhul olnud tegemist uut tüüpi koroonaviirusega, mis seni on levinud loomadelt inimestele. «Võimalikuks nakatumise kohaks peetakse linnaturgu, kus müüakse mereande, eluslinde ja loomi. Inimeselt inimesele levikut ei ole seni täheldatud.»