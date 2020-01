Arstid hoiatavad: õllekõht annab märku tõsisest terviseprobleemist

Teadlased leidsid, et kõhurasva ja vööümbermõõdu hindamine on tõhusam viis südamehaiguste riski tuvastamiseks kui kehamassiindeks. Mida rohkem rasva on kogunenud siseorganite vahele, seda suurem on risk, et inimesel tekivad lähitulevikus südamehaigused.

Samuti on selgunud, et meeste puhul on risk suurem, sest neil koguneb kõhu piirkonda suurema tõenäosusega rasv just siseorganite vahele. Kuna rasv on osa endokriinsüsteemist ning suurendab hormoonide kogust kehas, on suurema vöökohaga meestel ja naistel ka suurem vähi risk.

Vööümbermõõdu järgi on võimalik ka hinnata tõenäosust, kas inimesel võib esineda korduvaid insulte ja infarkte. Seetõttu on oluline juba diagnoositud südameprobleemidega inimestel hoida keha normaalkaalus. Rootsi teadlaste uuringus osales enam kui 22 000 juba infarkti üle elanud inimest ning tulemustest selgus, et kõhurasv, mitte kehamassiindeks, ennustas täpsemini järgneva infarkti riski.