Teadlased tegid kindlaks, milline on ravikanepi mõju vähist põhjustatud valule

Esmaspäeval ajakirjas BMJ avaldatud analüüsis hinnati kuue uuringu tulemusi, milles oli võrreldud opioidravi saavate vähihaigete valutasemeid. Ühel juhul said patsiendid valu kontrolli all hoidmiseks tavapärasele ravile lisaks veel kanepiühendeid, teisel puhul anti kontrollrühmale platseebot ehk toimeaineta tablette.

Analüüs ei tuvastanud kanepit tarvitanute ja platseebot võtnute keskmise valu intensiivsuse muutust. Seetõttu annab süsteemne ülevaade tõendeid selle kohta, et kannabinoididel pole vähktõvest põhjustatud valu korral mingit rolli, väidavad uuringu autorid.

Lisaks esines osal kanepitarbijatel kõrvaltoimeid, mis olid mõnikord piisavalt rasked, et põhjustada uuringutest väljalangemist. Kõrvaltoimeteks olid pearinglus, iiveldus, oksendamine, väsimus ja unisus.

Uuringu autorite järeldus on, et kannabinoide ei saa soovitada vähist põhjustatud valu raviks.

Kannabinoidid on keemilised ained, mis seostuvad endokannabinoidsüsteemi retseptoritega, mille ülesandeks on reguleerida erinevaid protsesse alates unest ja isust ning lõpetades valutundlikkusega. Kanepis esinevad tuntumad kannabinoidid on CBD ja THC.