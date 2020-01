Üheksa inimest tapnud uue viiruse vaktsiin pandi töösse – millal jõuab see inimesteni?

USA riiklike nakkushaiguste instituutide direktor dr Anthony Fauci ütles CNNile, et kliiniliste uuringute esimese faasi käivitumiseni võib kuluda mõni kuu. Vaktsiini kättesaadavaks muutumiseni läheb Fauci sõnul tõenäoliselt rohkem kui aasta.

Vaktsiini kallal ei tööta aga vaid üks suur teadlaste meeskond. Hiina, New Yorgi ja Texase viiruseuurijate ühistööna on käivitatud paralleelselt teinegi ponnistus. Baylori meditsiiniülikooli teadlane dr Peter Hotez tõdes, et koroonaviirused on saamas üheks suuremaks ülemaailmseks ohuks. Tema sõnul on aga koroonaviirustele vaktsiini luua oluliselt kergem kui HIV või isegi gripi puhul.

«Iga viiruse puhul on oma väljakutsed, aga koroonaviirus on üsna üheselt mõistetav sihtmärk,» kinnitas Hotez. Ta lisas, et on märkimisväärne, et praegu suudavad teadlased juba hakata vaktsiini välja töötama viiruse vastu, mille olemasolu tuvastati vähem kui kuu aja eest. Hotez kiitis hiina teadlasi, kes suutsid kiiresti järjestada viiruse genoomi ja muuta selle kättesaadavaks ka teistele maailma teadusasutustele, kes saavad nüüd ühiselt panustada ohu likvideerimisse.

Hiina haiguspuhangu taga oleva uue koroonaviiruse perekonda kuulub ka SARS-viirus, mille genoomi uuriti ja järjestati kauem kui aasta. Praegu tehti sama töö paari nädalaga.

Nakkushaiguste instituutide direktor dr Fauci ütleb aga, et palju olulist on uue viiruse kohta veel teadmata – näiteks, kas kokkupuutel mängib rolli ka leviva viiruse hulk.