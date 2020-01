Suitsetamine mõjutab valutundlikkust

Ühendkuningriigis uuriti veerandilt miljonilt inimeselt, kas neil on eelneva nelja nädala jooksul olnud mingeid kehalisi valusid. Lisaks suitsetamise regulaarsusele võeti arvesse ka muid valudega seotud tegureid, näiteks hinnang oma kehalisele tervisele, isiksus, depressiooni ja ärevuse sümptomid ning alkoholi tarvitamine.

Uuritavatest 10,5 protsenti olid igapäevasuitsetajad, 9 protsenti endised suitsetajad ja 80,5 protsenti mitte kunagi suitsetajad. Selgus, et mittesuitsetajatest oli eelneva nelja nädala jooksul valu tundnud 15 protsenti, endistest suitsetajatest 17,5 protsenti ja jätkuvalt suitsetajatest 18,5 protsenti.

Suurema valutundlikkuse põhjused võivad olla erinevad: suitsetamisest tingitud haigused, suitsetamise mõjud keha hormonaalsetele tagasisidevõrgustikele, diagnoosimata koekahjustused, neuroloogiliste või südame-veresoonkonna mõjude püsimine pärast suitsetamise perioodi, suitsetajate psühholoogilised eripärad. Tuleb arvestada ka võimalusega, et endised suitsetajad on loobunud just valude või valusid põhjustava haiguse tõttu.