TRIIN LUHATS: ÜKS VÄIKE MUGAV TERVISLIK AMPS PÄÄSTAB PÄEVA!

Õnneks on mind teisalt hoitud ja õnnistatud väga nutika ainevahetuse ja kehaga, mis oma vajadustest täpselt märku annab. No umbes nii, et nüüd oleks vaja veidi rohkem trenni teha, nüüd aga varustada organismi kiirelt just spinatis leiduvate (vabandust väljenduse eest, aga see on laenatud Astrid Lindgrenilt endalt) pasavitamiinidega. Nüüd aga on kanasupis leiduvate kasulike ainete isu või siis palun kohe praegu tükk tumedat šokolaadi, et tõsta kiirelt veresuhkrut, lüüa endorfiinid lakke ning panna ajutegevus täiel vungil tuhisema.

Olen alati salamisi imetlenud neid inimesi, kes neid „võtan paar kilo alla“, „olen suveks oluliselt rohkem trimmis“ ja „nüüd ja edaspidi toitun ainult tervislikult“ uusaastalubadusi annavad ja suudavad neid siis ka pidada. Mulle tundub see kõik kohutavalt suur ja keeruline ettevõtmine, nii piirav, ebaatraktiivne ja üldsegi mitte maitsev.

Samas on ka mul oma väikesed (ja mõned sealjuures paganama armsad) pahed, mis keeravad mõnikord sassi mu loomuliku fit-olemise ja plaanid kuulata alati truult oma keha märguandeid toitainete vajaduste osas.

Esiteks on mul kaks imelist väikest last, kes – nagu lapsed ikka – vajavad tähelepanu, hellust, hoolt, koos tegutsemist, arutamist, seletamist, õpetamist, koos logelemist, koos loomist ja seda kõike muidugi ideaalis kohe, kui see mõte tekib. Nad on vahel haiged ja siis ju ema muu maailm kohati sisuliselt seisab ja ootab. Neil hetkedele on emme trennid või toidukorrad sajandajärgulise tähtsusega ning tuleb leppida selle söögiga, mis võimalikul vabal ajahetkel just käepärast on.

Teiseks on mul superlahe töö, mis mind tõesti köidab, aga mis ei mahu ühegi mõistliku töögraafiku ega töökoha raamidesse. Selles on aeg-ajalt ka füüsilist, tundidepikkust liikumist. Seega tekib palju hetki, mil mul tõepoolest lihtsalt ununeb teha see paus, et süüa, või siis meenub söömine alles hetkel, mil silme ees juba pehmelt öeldes virvendab.

Kolmandaks meeldivad mulle väga igasugused spontaansused ja seiklused: lähme täna lihtsalt metsa hulkuma ja vaatame, kas leiame loomade jälgi või mõne hiiglasliku sipelgapesa, või teeme täna tööd hoopis rannakontoris. Ja siis on ju eriti mõnus, kui on kaasas ka väike tervislik amps.

Neljandaks, ma ei maga palju. See tähendab sisuliselt, et varem ärgates ja kauem üleval olles tahan ma süüa kõigepealt kell 4 hommikul, siis kell 8, kell 12, seejärel kell 19 ja kell 12 öösel jälle.