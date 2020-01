Toitumisteadlane selgitab, kuidas pidurdada aju vananemist

Inimese aju võtab vastu, salvestab, töötleb ja toodab teavet, millest võtab osa umbes 100 miljardit närvirakku. Elu jooksul muutub aju rohkem kui ükski teine ​​elund. Alates hetkest, kui aju hakkab kolmandal rasedusnädalal arenema, muutuvad selle keerulised struktuurid ja funktsioonid. Alates 30. eluaastast hakkab mälu mõnevõrra halvenema, mis märgatavaks muutub viiekümneselt. Vananemisel on närvirakkude vähenemise tõttu ajukoor õhem, aju maht ja mass vähenevad, ajus ladestuvad jäätmed, mistõttu ajutegevus aeglustub. Halveneb mälu, õppimis- ja tähelepanuvõime, keeruline on keskenduda mitmele tegevusele üheaegselt. Halvemal juhul järgneb sellele dementsus.

Aju saab treenida

Iga vaimne tegevus stimuleerib aju tööd. Lugege, osalege kursustel, lahendage ristsõnamõistatusi, proovige õppida mõnda võõrkeelt, külastage kultuuriüritusi. Katsetage asjadega, mis nõuavad nii käelist osavust kui ka vaimset pingutust, näiteks joonistamist, maalimist ja muud käsitööd. Kui te veel ei oska, paluge noorematel õpetada teil kasutama arvutit, et te saaksite googeldada ja meilida sõpradele.

Kehaliselt aktiivsete aju töötab paremini ja vananeb aeglasemalt

Uuringud on näidanud, et kehaline koormus ergutab ka aju tegevust, kuna ajju suundub palju hapnikurikast verd, mis parandab aju toimimist. Selleks ei ole vaja minna spordisaali treenima, piisab kui regulaarselt jalutate värskes õhus. See alandab ka vererõhku, parandab kolesterooli taset, aitab vähendada veresuhkru sisaldust. Kehaline koormus on parim stressi alandaja – see on soodne mitte ainult ajule, vaid ka südamele. Piisav füüsilise aktiivsuse tase on seotud Alzheimeri tõve riski olulise vähenemisega. Paljud inimesed, eriti vanemaealised, liiguvad väga vähe, kuid on ka erandeid. Igaüks peaks valima oma võimetele sobiva koormuse. Tean ühte 86 aastast prouat, kes käib tihti 5 bussipeatuse vahet jala, kuid puhkab igas peatuses veidi. Käib poes ja turul ning koju sõidab ta bussiga. Teine sama vana proua käib 2 korda nädalas võimlemas ja kord isegi basseinis ujumas.

Liikumine ei ole tähtis ainult vanemas eas, vaid juba alates lapsepõlvest, et vältida ka ülekaalu. Uurimused on näidanud, et suurema kehamassiindeksi ja vööümbermõõduga inimestel väheneb närvirakkude arv ning õheneb ajukoor kiiremini. See viitab asjaolule, et liigne kehakaal kiirendab aju vananemist.

Aju vananemise aeglustamisel on olulise tähtsusega toitumine