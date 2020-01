Tätoveeringust vinüülplaadini – lähedaste tuhka kasutatakse üha loomingulisemalt

Sarja Star Trek näitleja James Doohani osa tuhast rändas rahvusvahelisse kosmosejaama. Suurte summade eest saab eluajal seriaalinäitlejaks hakkamata samuti tuha Maalt minema toimetada. CNN kirjutab, et üks matuseteenuse pakkuja väidab, et nende raketid on tõelised ja lennutavad 5000 euro eest tuha orbiidile ja 11 300 euro eest isegi Kuule. Kui tahad tuhaks saanuna kosmoses lihtsalt Maale ringi peale teha ja siis tagasi koduplaneedile maanduda, läheb see maksma täiendavalt 1000 eurot.