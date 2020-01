Ebola ja koroonaviiruste algallikas on sama

Ehkki nahkhiired nakatuvad mõne meditsiinile teadaoleva ohtliku viirusega, ei tee see neid haigeks, sest inimestele kahjulikud patogeenid neid nii rängalt ei mõjuta.

Erinevalt rottidest ja teistest närilistest, kes võivad samuti kanda edasi mitmeid haigusi, on nahkhiirtel võimalik lennuvõime tõttu levitada nakkusi kaugemale, vahendab The Sun .

Kuid nahkhiired ei kanna ainult koroonaviiruseid. Nahkhiired on Ebola viiruse peamine «reservuaar». See tähendab, et kuigi nahkhiired viirust kannavad ja seda levitavad, ei ole neil endal mingeid sümptomeid. Ebola puhul tabab inimest kõrge palavik, oksendamine ja kõhulahtisus. Nädala jooksul tekivad patsientidel sisemised verejooksud – nad köhivad ja oksendavad verd, mõnel veritsevad ka silmavalged.