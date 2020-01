Kui tihti peaks pesema korduvkasutatavat veepudelit?

Niiskes keskkonnas saavad bakterid eriti hästi paljuneda, mis tähendab, et joogipudelisse koguneb päeva jooksul baktereid, mikroobe ja seeni. Arvestada tuleb ka sellega, et pärast esimest pudelist võetud lonksu, on pudelis samad bakterid, mis olid inimese kätel või suus. Lisaks bakteritele võib pudelisse sattuda söögijäänuseid ning haigustekitajaid. Oma joogipudelit ei tohiks teiste inimestega jagada, eriti siis, kui inimene on tõbine.

Kui pudeli korgi vahel on silikoonist tihend, tuleb jälgida, et sinna ei tekiks must hallitus, mis on tervisele ohtlik. Korgi ja tihendi vahe puhastamine võib olla raske, kuid seda tuleks kindlasti teha, et vältida võimelikke infektsioone.