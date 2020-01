See koht kontoris on räpasem kui tualetipott

Töölauale asetatakse päeva jooksul korduvalt kohvitasse, käekotte, isiklikke arvuteid, vahepalasid ja lõunasööke, mobiiltelefone ja muid esemeid ning lisaks puudutavad inimesed sageli pesemata kätega klaviatuuri, arvutihiirt ja töötelefoni. Uuringutest on selgunud, et enamik töötajaid ei puhasta regulaarselt oma klaviatuure ega arvutihiiri, mis tähendab, et nendel pindadel võib leiduda mitmeid ohtlikke baktereid.