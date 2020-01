Karantiinijooksik: Wuhanist evakueeritud ameeriklane üritas sõjaväebaasist põgeneda

Anonüümsele põgenikule on nüüd antud korraldus viibida sõjaväebaasis karantiinis kogu inkubatsiooniperioodi või kuni lahkumine kuulutatakse ohutuks, vahendab CNN.

Koroonaviiruse inkubatsiooniperiood on amatlikult 14 päeva, mil viirus võib edasi kanduda, ent nakatunul ei pruugi veel avalduda sümptomid.

Ligi 200 ameeriklast saabus kolmapäeval USA sõjaväebaasi koroonaviiruse puhangu epitsentrist Wuhanist. Neil paluti viibida karantiinis vähemalt kolm päeva, et neid saaks jälgida koroonaviiruse sümptomite suhtes. Osad on nõustunud viibima baasis vabatahtlikult kauem kui 72 tundi. Karantiinis viibijad kannavad kaitsemaske ja saavad viibida ka veidi väljas.

Jarred Evans, üks 195 reisijast, ütles, et «jääb nii kauaks, kui on vaja». «Me kõik võtame endiselt kasutusele ettevaatusabinõusid. Me ei kallista siin üksteist ega suru kätt,» sõnas Evans.