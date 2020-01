Terviseameti labor suudab tänasest iseseisvalt koroonaviirust tuvastada

Terviseameti erakorralise meditsiini osakonna juhataja Martin Kadai sõnul on analüüsi tulemuste kontroll WHO referentslaboris vajalik selleks, et kontrollida uue viiruse tuvastamise kvaliteeti. «Tegelikkuses tähendab see seda, et testperioodil me võtame kõrvale nii-öelda teise arvamuse,» ütles Kadai, kelle sõnul on uue võimekuse loomine osa epidemioloogilisest valmisolekust. «Lisandunud võime annab meile võimaluse Hiinas levivat koroonaviirust tuvastada orienteeruvalt kaheksa tunniga.»