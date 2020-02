Koroonaviiruse diagnoosi on saanud 14 564 inimest

Euroopas on nakatunuid registreeritud Prantsusmaal 6, Saksamaal 8, Itaalias 2, Hispaanias 1, Soomes 1, Rootsis 1, Suurbritannias 2. Venemaa registreeriti 2 nakatunut riigi idaosas. USAs on registreeritud 8 ja Kanadas 4 haigusjuhtu.

ECDC hinnangul on haigusjuhtude sissetoomise risk EL-i keskmine kuni kõrge, haiguse edasise leviku risk EL-is madal tingimusel, et rakendatakse asjakohaseid haiguse ohjamismeetmeid. Terviseameti hinnangul on nakkuse sissetoomise risk Eestisse keskmine.