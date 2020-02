Enam kui 700 tervishoiutöötajat käsitlevad Tartus aktuaalseid meditsiiniteemasid

Konverentsi eestvedaja, Tartu Ülikooli peremeditsiini dotsendi ja kliinilise meditsiini instituudi täienduskeskuse juhataja Marje Oona sõnul on konverentsi teemad välja valinud Tartu Ülikooli kliinikud ja instituudid ning need peegeldavad kogu arstkonnale huvipakkuvaid olulisi ja uudseid kliinilise meditsiini valdkondi.

Konverentsi avasessioon on pühendatud vaktsineerimisele, mis pakub viimasel ajal laialdast huvi nii tervishoiutöötajatele kui ka üldsusele. «Vaktsineerimine on küll väga pika ajalooga, kuid kiiresti muutuv ja arenev valdkond. Täienenud on riiklik immuniseerimiskava, järjest enam räägitakse riskirühmade vaktsineerimise tähtsusest ning muutunud on hoiakud vaktsineerimise suhtes,» rääkis Oona, lisades, et avasessioonil tutvustatakse Eestis ja mujal maailmas tehtud uuringute tulemusi ning räägitakse vaktsineerimise praktilistest tahkudest.