Koroonaviirus on diagnoositud 20 626 inimesel

Surmajuhte on registreeritud 427, neist 426 Hiina erinevates provintsides: Hubei (414), Chongqing (2), Heilongjiang (2), Henan (2), Beijing (1), Hainan (1), Hebei (1), Hong Kong (1), Shanghai (1) and Sichuan (1).Nädalavahetusel registreeriti esimene surm väljaspool Hiinat – Filipiinidel.

Euroopas on nakatunuid registreeritud Saksamaal 12, Prantsusmaal 6, Itaalias 2, Inglismaal 2, Venemaal 2, Soomes 1, Hispaanias 1, Rootsis 1 ja Belgias 1.

ECDC hinnangul on haigusjuhtude sissetoomise risk EL-i jätkuvalt keskmine kuni kõrge, haiguse edasise leviku risk EL-is madal tingimusel, et rakendatakse asjakohaseid haiguse ohjamismeetmeid. Terviseameti hinnangul on nakkuse sissetoomise risk Eestisse keskmine.