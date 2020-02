Shannen Doherty avaldas, et tal on viimases staadiumis rinnavähk

«See selgub mõne päeva või nädala pärast – ma olen neljandas staadiumis. Nii et mu vähk tuli tagasi. Ja sellepärast olengi siin,» rääkis Doherty ABC News'ile täna eetris olnud «Tere hommikust, Ameerika» saate intervjuus. «Ma ei usu, et olen selle läbi töötanud. See on mõru pill, mida on vaja mitmel viisil alla neelata.»