20 asja, mida me praegu teame tapva koroonaviiruse kohta

1. Kogu maailmas on registreeritud 24 530 laboratoorselt kinnitatud haigusjuhtu, neist 17 tervishoiutöötajat.

Hiinas on registreeritud 24 329 juhtu, Jaapanis 33, Tais 25, Singapuris 24, Korea Vabariigis 18, Taiwanis 11, Malaisias 10, Vietnamis 10, Araabia Ühendemiraatides 5, Indias 3, Filipiinidel 2, Kambodžas 1, Nepalis 1, Sri Lankal 1, USAs 11, Kanadas 5, Austraalias 13.

2. Surmajuhte on registreeritud 493, neist 492 on registreeritud Hiina erinevates provintsides: Hubei (479), Chongqing (2), Heilongjiang (2), Henan (2), Beijing (1), Hainan (1), Hebei (1), Hong Kong (1), Shanghai (1), Sichuan (1) and Tianjin (1). Üks surm on registreeritud väljaspool Hiinat – Filipiinidel.

3. Euroopas on kinnitatud 28 haigusjuhtu: Saksamaal 12 (kaks sissetoodud ja 10 kohaliku levikuga), Prantsusmaal 6 (5 sissetoodud ja üks kohalik), Itaalias 2 (mõlemad sissetoodud), Inglismaal 2 (mõlemad sissetoodud), Venemaal 2 (mõlemad sisse toodud), Soomes 1 (sissetoodud), Hispaanias 1 (sissetoodud), Rootsis 1 (sissetoodud) ja Belgias 1 (sissetoodud).

4. Haiguste ennetamise ja tõrje Euroopa keskuse (ECDC) hinnangul on haigusjuhtude sissetoomise risk EL-i jätkuvalt keskmine kuni kõrge, haiguse edasise leviku risk EL-is madal tingimusel, et rakendatakse asjakohaseid haiguse ohjamismeetmeid. Terviseameti hinnangul on nakkuse sissetoomise risk Eestisse keskmine.

5. ECDC hinnangul on kõrge risk nakatumiseks neil Euroopa Liidu elanikel, kes elavad või reisivad praegu Wuhanis. Teistes Hiina piirkondades hindab ECDC nakatumisriski keskmiseks tõenäolise suurenemise trendiga. Terviseamet soovitab võimaluse korral reisimist Hiina ning eriti haiguse levikupiirkonda vältida. Piiranguid reisimisele või kaubandusele WHO ei soovita.

6. Briti viroloogi Robin Shattocki sõnul õnnestus tal oma meeskonnaga luua koroonaviiruse vaktsiin kahe kuni kolme aasta asemel vaid 14 päevaga, mida saab kohe hakata katsetama loomadel ja seejärel juba inimestel.

7. Ekspertide sõnul pole Wuhanis levima hakanud koroonaviirus hullem tüüpilistest hingamisteede haigustest.

8. Ümber lükati ainus teaduslik kinnitus, et koroonaviirus levib juba enne sümptomite avaldumist. Naine, kes nakatanud teisi viirusega enne selle avaldumist, tundis sümptomeid tegelikult juba enne, aga üritas neid leevendada ravimiga.

9. Koroonaviirusega patsienti ravinud tohtrid leidsid, et haigust leevendas HIV ravimi ja gripirohu kooslus.

10. Wuhanis jäävad osad tõenäoliselt viirusega nakatunud haiged selle suhtes testimata, sest valitseb testikomplektide defitsiit.

11. Wuhanis jäävad haiglauste taha kergete ja mõõdukate sümtomitega inimesed, haiglasse võetakse juba surmasuus olevaid haigeid.

12. Erilennuga evakueeriti Wuhanist ligi 200 USA kodanikku, kes pandi kodumaal karantiini sõjaväebaasi. Üks nendest üritas sealt põgeneda.

13. Uue koroonaviiruse puhang sai alguse Hiina linnast Wuhanist, mis on seni peamine haiguse levikupiirkond. Nakkuse allikana kahtlustati kohalikku turgu, kus müüdi ka elusaid loomi, kellelt haigus saab edasi kanduda.

14. Uus haigus pärineb SARSi ja MERSiga samast viirusperekonnast. Teadlased järjestasid selle genoomi nädalate jooksul ja saatsid maailma erinevatesse teaduskeskustesse, et eksperdid võiksid ühildada pingutused võitluses selle vastu.

15. Vastse haiguspuhangu taga oleva koroonaviiruse geneetiline materjal osutus kõige sarnasemaks viirustega, mida esineb madudel ja keda müüdi ka kohalikul Wuhani turul. Viiruse said maod aga ilmselt nahkhiirtelt, keda nad tarbivad toiduks. Ameerika professor avastas juba 2015. aastal Wuhanis nahkhiiri uurides neil mitu uut koroonaviiruse tüve.

16. Eksperdid kinnitasid, et uus koroonaviirus on superlevija, mis tähendab, et üks haigusse nakatunud inimene võib sedasi edasi anda paljudele, sest viirus kandub korraga edasi suurel hulgal.

17. Hiina katkestas viiruse tõkestamiseks ühenduse Wuhani ja veel mitme linnaga. Ka Hongkong sulges mõni päev hiljem oma piiri.

18. Lennufirmad hakkasid piirama lende Hiinasse. Hiinast kauba tellimine läheb kallimaks ja tülikamaks, aga terviseameti andmeil ei maksa peljata, et postipakkidega saaks viiruse, sest see hävineb nii pika reisi jooksul.

19. Uus koroonaviiruse tüvi on teadlaste sõnul nõrgem võrreldes suguvenna SARSiga.