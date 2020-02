Beebil diagnoositi koroonaviirus 30 tundi pärast sündi

Imik on noorim viirusega nakatunud isik, vahendab AFP.

Ekspertide sõnul võib olla tegemist viiruse vertikaalse ülekandega ehk see kandus emalt lapsele raseduse või sünnituse ajal, aga vastsündinu võis selle saada nakatunud inimeselt ka hiljem. Enne sünnitust emale tehtud test näitas, et tal on koroonaviirus.