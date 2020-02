Infarkt kiirteel andis 39-aastasele naisele aimu südameprobleemidest

39-aastasel Andrewsil ei olnud mingeid varasemaid südameprobleeme ning infarkt tuli talle täiesti ootamatult. Naine ei osanud terviseprobleeme oodata eriti seetõttu, et kaks nädalat tagasi oli ta läbinud igaaastase tervisekontrolli perearsti juures. Naise verenäitajad olid normaalsed, ta tegi regulaarselt trenni ning elas madala stressitasemega elu. Kahe lapse emal olid vaid mõned riskifaktorid. Ta suitsetas mõned sigaretid päevas, oli ülekaaluline ning tal esines peres südamehaigusi. Naise isa suri südameprobleemide tõttu 50. eluaastates. Siiski ei tulnud Andrews´l pähe, et ta peaks oma südame pärast muret tundma.

Minnesota Mayo kliiniku kardioloog Sharonne Hayes sõnas, et inimesed võivad küll kõik õigesti teha, kuid südameprobleemid kimbutavad neid siiski. Risk tõuseb vanusega ning hiljutine uuring leidis, et südameinfarktide risk tõuseb vanuses 35-54. Hayes uurib spontaanset südamearteri rebenemist, mis mõjutab sageli naisi, kellel on vähe südameinfarkti riskifaktoreid. Näiteks ka kerge suitsetamine, nagu kolm kuni neli sigaretti päevas, on arvestatav südamehaiguste riskifaktor.