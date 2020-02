Kas tahaksid teada? Teadlased tuvastasid märke vähist aastaid enne diagnoosi

Uuringus võeti proove rohkem kui 2500 kasvajast ja 38 tüüpi vähist, millega leiti ootamatult pikk ajaaken, mille jooksul saavad patsiendid kasvaja varakult avastada ja ravida, vahendab The Guardian.

Üks uuringu autoritest Francis Crick sõnas, et mõned geneetilised muutused paistsid ilmnevat juba normaalses koes ning aastaid enne märke vähist. Nende mustrite märkamine võimaldab nüüd teadlastel luua uusi teste, mis leiavad vähi palju varem. Teadlaste sõnul ei tähenda, et avastus muudaks praegust vähiennetust, kuid toob välja, et riske on võimalik näha ka palju varem.

Uuringus nähti, et umbes pool varastest mutatsioonidest esinesid vaid üheksas geenis, mis tähendas, et on üsna vähe ühiseid geene, mis võivad panna raku arenema vähi suunas. On võimalik, et tulevikus saab selliseid mutatsioone leida nö vedela biopsiaga ehk geneetilise testiga, mis tuvastab mutatsioonid veres olevast DNAst.