Aju vananemist saab edasi lükata lihtsalt

Hiirtel tehtud katsed on näidanud, et kehaline aktiivsus soodustas hiirtel ka uute närvirakkude teket. Iseäranis tekkis uusi närvirakke just hipokampuses ehk selles aju osas, mis tegeleb informatsiooni salvestamisega lühiajalisest mälust pikaajalisse mällu, kirjutab ERR .

Tartu Ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi teadlane Katrin Mägi kinnitab, et kehalise aktiivsuse mõju aju funktsioonidele on tõesti uuritud rohkem loomade, peamiselt hiirte ja rottide peal. «Kuid sarnaseid tulemusi on leitud juba ka mõningates inimestega tehtud uuringutes. Näiteks on teada, et kehaline aktiivsus aitab kaasa hipokampuse mahu suurenemisele meie ajus ja selle tõenäoliseks põhjuseks on just uute närvirakkude tekkimine selles piirkonnas, aga ka uute ühenduste tekkimine juba olemasolevate närvirakkude vahel,» selgitab Mägi.