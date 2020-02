Kolm infarkti sümptomit, mis esinevad just naistel

Steinbaum sõnas, et kui naised tunnevad mõnda nendest sümptomitest, tuleks kohe arstiabi otsida. «Naise intuitsioon on väga tugev ning ära kunagi alahinda seda,» sõnas Steinbaum. Südamearsti sõnul ütleb 90 protsenti just infarkti saanud naispatsientidest, et nad tunnetasid seda juba palju varem.