Psühhiaater avaldab toidud, mis aitavad ärevust leevendada

Naidoo on arvamusel, et toitumise muutmisega on kerge tervist mõjutada, sest söömine on üks peamisi inimese vajadusi. Enda piiramine ei ole kasulik ning ei vii jätkusuutlike harjumuste juurutamiseni. Isiklikud elustiilimuutused, mis on tehtud järk-järgult, võivad aga viia läbi väikseid ja jäädavaid muutusi. Naidoo sõnul on esimene samm hinnata ja vaadata üle, mida sa sööd ning hakata tegema väikseid muudatusi, mida suudad säilitada.