Sünnitraumana hapnikupuuduse tagajärjel ajukahjustuse saanud Jete Lisee vajab ööpäev läbi hoolt. Tema ema Kertu Kirsipuu (25) on täielikult pühendunud lapse arendamisele ning loodab, et tütar hakkab siiski kõndima ja saab tulevikus minna tavakooli.

Vaatamata piirangutele on Jete Lisee oma ema Kertu Kirsipuu sõnul väga kangekaelne ja isepäine. «Ta soovib teha kõike ise, kuid palju jääb füüsilise liikumatuse taha ning see ajab teda tihti kurjaks, muudab jonnakaks. Teda peab motiveerima füsioteraapias, pakkuma talle erinevaid harjutusi, tegevusi, sest ta tüdineb kiirelt ja siis kaob ka motivatsioon.»

Jetel oleks vaja jätkata erinevate teraapiatega, et parandada tema elukvaliteeti. «Pean laskma talle teha eritellimusel surverõivastuse, kuna ta on aga nii väike, siis standardmõõdud talle ei sobi. See aitaski kehatüve stabiliseerida,» ütleb ema.