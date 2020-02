Kas kortermajas levis koroonaviirus torustiku kaudu?

Pärast seda on Hong Mei majaga seotud veel kolm juhtumit. Koroonaviirusega nakatunud naise pojal, tema naisel ja isal on diagnoositud viirus. Ema, poeg ja tema naine elavad ühes korteris.

Kaks algset juhtumit panid panid terviseametnikud muretsema, et viirus võis levida hoones asuvate torude kaudu. Tihedalt asustatud Hongkongis võib see viia selleni, et tuhanded inimesed nakatuvad oma kodus.