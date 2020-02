Teadlane avaldab lihtsa mooduse, kuidas saab vältida koroonaviirusega nakatumist

Professor Oxford kirjeldas koroonaviirust kui «sotsiaalset viirust», mis tugineb tihedatele kontaktidele inimeste vahel, ning ütles, et selle võib võita kontaktide katkestamisega. «Peame vältima selliseid tegevusi nagu kätlemine, kallistamine, suudlemine, sest see viirus näib levivat ka tavalise hingamise kaudu, mitte tingimata köhaga.»

Nüüdseks ametlikult tuntud SARS-CoV-2 levib piiskade kaudu, mis on kellegi hingeõhus, ja suudab tundideks jääda ellu erinevatel elututel objektidel ja pindadel, olles ühtlasi edasi nakkusohtlik.

«Arvan, et peame ühiskondlikes tegevustes arvestama, kuidas suhelda inimestega, see on olulisem kui maski kandmine,» tõdes Oxford.