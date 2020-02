Kas koroonaviiruse tõttu jälgitakse meid internetis rohkem?

Firma nimega BlueDot suutis sotsiaalmeedia postitusi analüüsides tuvastada koroonaviiruse levikut enne kui Hiina võimud kriisist teadlikuks said. Praeguste rahvusvaheliste uuringute eesmärk on tuvastada haigusekolded, püüdes postituste põhjal vahet teha, kas inimesed levitavad lihtsalt informatsiooni või kaebavad oma sümptomite üle.

Harvardi ekspert John Brownstein väidab, et nad püüavad jälgimissüsteemi rakendada peamiselt Ameerika Ühendriikides, et tuvastada viiruse võimalik levik ja selle korral kiirelt tegutseda. Maailma terviseorganisatsiooni (WHO) hiljutiste andmete puhul ei ole eksperdid kindlad, kas viiruse levik on tõesti vähenemas või on seda raskem tuvastada.