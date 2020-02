Oluline toidulisand, millega liialdamine toob tervisele kahju

Kuigi seleeni on pisut kõikides organites, leidub seda enim just kilpnäärme kudedes, kus see täidab kaitsefunktsiooni ja reguleerib kilpnäärme hormoonide taset. Ühtlasi aitab seleen kilpnäärmest eemaldada kahjulikke ühendeid. Kuigi tihti räägitakse kilpnäärmega seoses joodist, siis isegi, kui organismis on joodi piisavalt, ei pääse joodi mõju ilma seleenita kilpnäärmes mõjule.

Kilpnääre kontrollib paljusid olulisi igapäevaseid organismi funktsioone nagu söögiisu, uni, kehatemperatuur, kehakaal, energia tootmine jne. Ühtlasi reguleerib kilpnääre ka ainevahetuse määra, lihastoonust, vaimset arengut ja sugunäärmete aktiivsust. Kilpnäärme hormoon türoksiin mõjutab organismi füüsilist ja vaimset arengut ning reguleerib keemiliste reaktsioonide kiirust kõigis keharakkudes. Teised kilpnäärme hormoonid (kaltsitoniin, parathormoon) kontrollivad kaltsiumi taset kehas. Parathormoon kontrollib lisaks ka organismi happe-aluse tasakaalu. Teadustöö viitab sellele, et naistel, kel on veres seleenitase kõrgem, on vähem kilpnäärmeprobleeme.

Seleeni on vaja ka rakkudes antioksüdandina toimivate ensüümide koostiskomponendiks. Kuna antioksüdandid toimivad meie kehas paremini koos tegutsedes, toimib ka seleen paremini sünergias teiste antioksüdantidega (peamiselt E-vitamiiniga). Antioksüdantidel on organismi üldise heaolu tagamisel elutähtis roll, võideldes vabade radikaalide vastu ning hoides ära enneaegse vananemise ning kaitstes vähktõve eest.

On leitud, et seleen osaleb DNA parandamises ning võib seetõttu ennetada vähki. USA toidu- ja ravimiamet kinnitas, et mõned teaduslikud tõendid viitavad sellele, et seleeni tarbimine võib mõnda tüüpi vähi riski vähendada. Siiski on liialt vähe tõendeid, et arstid saaks seleneeni toidulisandeid otseselt haiguste ennetamiseks välja kirjutada.

Ühtlasi organiseerib seleen immuunsüsteemi tööd ning toetab meeste viljakust. Seleen võib aidata ennetada ka kognitiivse võimekuse langust ja südamehaigusi.

Sügav seleenipuudus võib esile kutsuda kardiomüopaatiat ja ülemäärane tarbimine toidulisanditest mürgitussümptomeid. Väga kõrge vere seleenisisaldus (üle 100 µg/dl) võib esile kutsuda selenoosi, mille sümptomiteks on küüslaugu lõhn suust, küünte murdumine ja juuste väljalangemine. Seleenimürgistused võivad tekkida piirkonnas, kus on suured seleeniühendite kogused keskkonnas kas tänu tööstusele või õnnetustele. Saastumata toitu süües ei ole võimalik tarbida organismile kahjulikus koguses seleeni.

Põhjamaades on seleenisisaldus pinnases vähene ja sestap on mõningates riikides selle lisamine väetistesse ja loomasööta tõstnud seleenisisaldust lihas, piimas ja teraviljades. Toitude seleenisisaldus oleneb pinnase seleenisisaldusest.

Parimateks seleeni allikateks on parapähkel, maks, kalad ja mereannid, päevalilleseemned, liha. Kui toituda mitmekesiselt, järgides toidupüramiidis toodud toitude soovituslikke koguseid, on võimalik piisav kogus seleeni probleemideta kätte saada.

Seleeni on vaja:

immuunsüsteemi tugevdamiseks, kilpnäärme hormoonide normaalseks tekkeks, rakkudes toimiva antioksüdantse ensüümi koostiskomponendiks, osaledes seeläbi rakkude talitluse kaitses ebasoodsate faktorite vastu, sh enneaegne vananemine.

Soovituslik päevane tarbimiskogus 50–60 µg sisaldub keskmiselt ühes alljärgnevatest:

25 g keedetud neerudes,

25 g parapähklites,

70 g hautatud maksas,

80 g keedetud vähis,

110 g päevalilleseemnetes.