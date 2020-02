Need on viis kuumimat koroonaviirusega seotud teemat Hiina sotsiaalmeedias

Vastureaktsioon metsloomade söömisele

Hiinlased on tuntud kõigesööjad. Tagasilöök metsikute loomade tarbimisele avaldus siis, kui Wuhani Huanani turg sai kahtlusaluseks haiguskolde allikaks. Turg on tuntud elusate ja surnud metsloomadega kauplemise poolest – krokodillidest ja madudest siilide ja rottideni. Eestis tänavu aasta loomaks valitud nahkhiir sai Hiinas põhilise loomakaitsjate tähelepanu, kuna Wuhanis söövad neid lisaks madudele ka inimesed ja esialgsete andmete kohaselt olid nemad koroonaviiruse algallikad. Siiski ei keskendu meedia sellele, et metsloomade söömine oleks loodusele kahjulik, vaid pigem inimeste tervist ohustav.

Libauudised ja tsensuur

Hiina sotsiaalmeedias on kuulujuttude levitamine karistatav seitsmeaastase vangistusega. Sealsed sotsiaalmeedia platvormid on teadaolevalt väga kontrollitud, ja tundlikumad teemad kustutatakse kohe. Siiski on koroonaviiruse puhkemisel sotsiaalmeedia vohanud selleteemalistest kajastustest ja kustutatud on postitusi kaootilistest situatsioonidest. Sotsiaalmeedia platvormile Weibo on postitatud ka libauudiseid. Libavideot haiglas lamavatest surnud inimestest levitanud neiu konto on nüüdseks kustutatud. Samas kirjutatakse mitme tõsise posituse alla sündmuse tegelikkust kahtluse alla seadvaid kommentaare.

Sotsiaalmeedia abistav roll

Weibot kasutatakse suhtluskanalina ametnike, meditsiiniliste organisatsioonide ja abivajajate vahel. Peamiselt levitatakse infot, kuidas nakatumist ära hoida ja end ravida. Tänu sotsiaalmeediale on paljud abivajajad leidnud lastele ja lemmikloomadele hoidjaid ja abistajaid. Enimlevinud teema ongi üksi jäänud lemmikloomadele hoidjate otsimine.

Patriotism

Esimest korda ajaloos näidati Chunwani uusaastapidustuste kontserdil klippi Wuhani haiglast, kus reporterid avaldasid austust haigla töötajatele. Tavaliselt ei esine pidustustel harjutamata lõike. Samal ajal levisid lennureiside ärajätmise järel sloganid «Elagu Wuhan, elagu Hiina». Hiina meedia keskendub peamiselt positiivsetele, patriootlike ja natsionalistlike sõnumite levitamisele, mis näitavad rahva kokkuhoidu, edasipürgimist ja vastupidavust. Eks aeg näitab, kas Hiina tuleb sellest kriisist veel tugevamana välja.

Valitsusevastane kriitika