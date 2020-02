USA juhtivekspert avaldas koroonaviiruse edasise leviku sünge prognoosi

«Praegu oleme agressiivses tõkestamisrežiimis,» ütles haiguste tõrje ja ennetamise keskuste direktor dr Robert Redfield CNN-ile.

«Me ei tea selle viiruse kohta palju,» ütles ta. «See viirus on arvatavasti meiega ka pärast seda hooaega, pärast seda aastat ja ma arvan, et lõpuks leiab viirus nii tugeva jalgealuse, et saame kogukonnapõhise leviku.»

Neljapäeval oli seitsmes osariigis kinnitatud 15 uudse koroonaviiruse juhtumit: kaheksa Californias; kaks Illinoisis; ja üks Arizonas, Washingtonis, Massachusettsis, Wisconsinis ja Texases.

Kuigi viiruse täielikuks mõistmiseks on vaja rohkem uuringuid, ütles Redfield, et USA haiguste tõrje ja ennetamise keskused on keskendunud juhtumite jälgimisele ja tõkestamisstrateegiatele viiruse võimaliku leviku aeglustamiseks USA-s. See annab teadlastele rohkem aega töötada välja uue koroonaviiruse vaktsiin ja testida viirusevastased ravimeid. Praegu pole teadaolevalt viirusele ravi.

«Tõkestamisetapp on tõesti selleks, et anda meile rohkem aega. See viirus muutub mingil ajahetkel, sel või järgmisel aastal, kogukonnaviiruseks,» ütles Redfield, kuid lisas: «Meil pole ühtegi tõendit selle kohta, et koroonaviirus on praegusel ajal kogukonda kanda kinnitanud, kuid sellegipoolest tahame me oma järelevalvet intensiivistada, et saaksime järeldustes tugineda andmetele.»