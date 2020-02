Arstid ravivad koroonaviirusega patsiente üllatava moodusega

UNMC nakkushaiguste osakonna juhataja dr Mark Rupp ütles CNNile, et haigla pakub patsientidele kanasuppi ja palavikku alandavaid ravimeid nagu Tylenol või Motrin. «Nad on praegu kanasupi-etapis,» sõnas Rupp. «See on nende jälgimine ja toetava hoolduse tagamine, mille tõenäoliselt saaks ka armastava hooldaja juures kodus.»

USA valmisoleku ja reageerimise büroo palus UNMC-l esmaspäeva varahommikul võtta vastu 13 patsienti, kelle koroonaviiruse testi tulemused olid positiivsed või kellel oli kõrge tõenäosus positiivse tulemuse saamiseks.

Patsiendid olid viibinud kaks nädalat Jaapani rannikuvetes seisnud kruiisilaeval Diamond Princess. Keskus ütles, et on ette valmistatud.

«Me jälgime neid karantiinis seni, kuni teame, et nad ei ole avalikkusele ohtlikud,» sõnas Rupp. Ta lisas, et enamikul meditsiinikeskuse üksustel on treeningratas või jooksulint ning televiisor ja WiFi, et patsientidel oleks ühendus muu maailmaga.