Koduvägivalla ohvritel on 40 protsenti suurem varajase surma risk

Warwicki ja Birminghami ülikoolide uuringust selgus, et koduvägivalla ohvritel on 40 protsenti suurem varase surma risk. Koduvägivalla alla kuulub füüsiline, vaimne, seksuaalne, rahaline ja emotsionaalne vägivald. Tegemist on väga levinud probleemiga, mille all kannatab üks kolmest naisest kogu maailmas.