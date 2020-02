Üllatavad vead, mille tõttu kaal ei lange

Sagedased tööreisid rikuvad nii unegraafikut kui ka toitumisharjumusi. Columbia Ülikooli uuringust on selgunud, et kõige rohkem tööreisidel käivatel inimestel on keskmisest suurem kehamassiindeks. Reisimine võib olla stressirohke ja väsitav, mistõttu suureneb isu süsivesikute järele ning inimene langetab suurema tõenäosusega ebatervislikke valikuid.