Teadlased paljastasid lihtsa viisi, kuidas end saledaks süüa

See, mida inimesed pärast ärkamist söövad või joovad, mõjutab seda, kuidas nende keha ülejäänud päeva vältel toimib. Hommikusöögist sõltub see, kui palju on inimesel päeva jooksul energiat ning kui suured isud tal tekivad. Samuti mõjutab hommikune eine inimeste meeleolu ning vaimset võimekust.

Uuringust on selgunud, et suure hommikusöögi söönud inimesed kulutavad kaks korda rohkem kaloreid kui need inimesed, kes hommikusöögi asemel suure õhtuse eine söövad. Samuti esineb hommikusööki söönud inimestel päeva jooksul vähem isusid ning vähem veresuhkru sisalduse kõikumist.