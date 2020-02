Doktor Punab: lapse tervisele pannakse alus juba enne eostamist

Meestearst Punab räägib ERR Novaatoris, et nüüdseks on selge, et nii isa kui ka ema raseduseelsed tervisemured ja -käitumine mõjutavad lapse tervist.

Põhjamaade töögrupiga näidati, kui suur on ema rasedusaegse suitsetamise mõju lapse tulevasele tervisele – see kahandab munandimahtu ja spermide tootmisvõimekust 20 protsenti ja nende meeste testosteroonitase on puberteedi lõpus 15 protsenti madalam kui meestel, kelle emad ei suitsetanud.