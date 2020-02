Millal peaks südamekloppimisega arsti poole pöörduma?

Südamekloppimise ajal lööb süda kiiresti ja tugevalt – seda on tunda nii rinnus, kui ka kurgus või kaelas. «Südamepekslemine võib tekkida nii tavaolekus kui ka koormuse korral.

Kuigi südamepekslemine võib olla muret tekitav, on see tavaliselt ohutu,» ütleb perearst. Ta lisab, et ainult harvadel juhtudel võivad südamekloppimised olla tõsise südamehaiguse sümptomiks – näiteks ebaregulaarne südametegevus ehk arütmia võib vajada ravi.