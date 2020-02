Teadlased hoiatavad: ülekaalus inimesed vananevad oluliselt kiiremini

Maailma Terviseorganisatsiooni andmetel on maailmas 1,9 miljardit ülekaalulist või rasvunud täiskasvanut ning 380 miljonit ülekaalulist või rasvunud last. Praeguseks sureb rohkem inimesi ülekaalu kui alakaalu tõttu.

Teadlased on hakanud nimetama rasvumist enneaegseks vananemiseks, sest uuringutest ja inimeste meditsiiniandmetest on selgunud, et rasvunud inimestel tekib kõrgema vanusega seotud kroonilisi haigusi märksa varem kui normaalkaalus inimestel. Rasvumine suurendab oluliselt südamehaiguste, diabeedi, vähi, Alzheimeri tõve ja vähenenud kognitiivse võimekuse riski.