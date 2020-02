Globaalselt levinud terviseprobleem vähendab ajumahtu

Leipzigis asuva Max Plancki instituudi teadlased leidsid et nõrk süda põhjustab lisaks kurnatusele ja hingamisraskustele ka aju hallaine mahu vähenemist. Hallaine vähenemine on eriti märgatav pärast infarkti. Uuringus osales 80 inimest, kelle verevarustust ja aju seisundit hinnati magnetresonantstomograafia (MRT) abil ning tulemustest selgus, et südame tervis mõjutab ajumahtu.