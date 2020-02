Koroonaviirusest paranenu katsumus jätkub: inimesed kardavad nüüd mind

«Kui kinnitati, et mul on koroonaviirus, olin šokeeritud. Arvasin, et see ei saa olla võimalik, sest esiteks ei olnud ma külastanud Huanani mereandide hulgimüügiturgu ja elan sellest ka nii kaugel. Kui ma poleks ise labori tulemusi näinud, poleks ma seda uskunud,» rääkis 46-aastane härra Yang. Temast sai esimene koroonaviiruse Covid-19 põhjustatud kopsupõletikust taastunud patsient Ida-Hiina Zhejiangi provintsis, vahendas CGTN.

Pärast kahenädalast enesevaatlust kodus läks Yang uuesti haiglasse ülevaatusele. «Mõned väidavad isegi, et seda haigust ei saa üldse ravida, ja nad ei usu, et mind on ravitud. Nii et üks peamisi põhjuseid, miks ma täna tervist kontrollima tulin, on anda inimestele teada, et olen täielikult taastunud,» selgitas Yang.