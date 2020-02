Osa koroonaviirusest tervenenuid haigestuvad sellesse taas

Kolmapäeval ütles Jaapani Osaka prefektuuri valitsus, et giidina töötav naine on saanud teist korda koroonaviiruse suhtes positiivse testitulemuse. See järgnes Hiinas esitatud teadetele, mille kohaselt esineb üle kogu riigi pärast haiglast vabastamist teistkordselt koroonaviiruse testi positiivse tulemuse juhtumeid.

Hiina riikliku tervisekomisjoni ametnik ütles reedel, et sellised patsiendid pole nakkusohtlikud.

Ekspertide sõnul on terveks kuulutatud patsientidel viirusse taas haigestumiseks mitu võimalust. Paranemisvõimelistel patsientidel ei pruugi SARS-CoV-2 suhtes immuunsuse tekitamiseks piisavalt antikehi koguneda ja nii nakatuvad nad uuesti. Samuti võib viirus olla kahefaasiline, mis tähendab, et enne uute sümptomite tekkimist on see uinuv.

Mõnes Hiinas esinenud «uuesti nakatumise» juhtumis on süüdi aga vigane testimine. 21. veebruaril võeti Hiina edelaosa linnas Chengdus haiglasse tagasi juba kümme päeva kodus viibinud patsient, kui järeltesti tulemus oli positiivne.

Lääne-Hiina haigla nakkushaiguste keskuse asedirektor Lei Xuezhong ütles ajalehele People`s Daily, et haiglad on kontrollinud patsientide väljakirjutamise otsuste vastuvõtmiseks nina- ja kurguproove, kuid uute testide abil on leitud viirus alumistest hingamisteedest.

Puhangut tähelepanelikult jälginud Suurbritannia Ida-Anglia ülikooli meditsiiniprofessor Paul Hunter ütles Reutersile, et kuigi Osaka patsient võis uuesti nakatuda, on samuti võimalik, et viirus pesitses tema kehas endiselt edasi ja teda ei kontrollitud korralikult.

Jaapani naisel diagnoositi koroonaviirus esialgu jaanuari lõpus ja ta vabastati haiglast 1. veebruaril, pannes mõned eksperdid spekuleerima, et viirus on kahefaasiline nagu näiteks siberi katk.

Ajakirja The American Medical Association uuringus nelja nakatunud meditsiinitöötaja kohta, keda raviti epideemia epitsentris Wuhanis, kinnitati, et tõenäoliselt on mõni paranenud patsient endiselt viiruse kandja, isegi kui ta vastab väljakirjutamise kriteeriumidele.

Näiteks Hiinas peavad patsiendid enne haiglast väljakirjutamist saama negatiivse viirustesti tulemuse, neil ei tohi olla sümptomeid ega kõrvalekaldeid röntgenipildil.

Lõuna-Hiina Guangdongi provintsi kohaliku viirustõrjekeskuse asedirektor Song Tie ütles, et tervelt 14 protsenti provintsis haiglatest vabastatud patsientidest on viiruse suhtes testinud uuesti positiivselt ja naasnud haiglatesse vaatluseks.

Ta ütles, et üks hea märk on see, et ükski neist patsientidest ei nakatanud kedagi teist.

«Pärast seda, kui keegi on nakatunud seda tüüpi viirusega, hakkab ta tootma antikehi ja pärast nende antikehade tootmist ei saa ta olla nakkav,» ütles ta.